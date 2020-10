Paddock: des Wallons rendent vie à l’écurie AGS

En 47 départs, ce team a marqué… 2 points. En six saisons, il a aussi essuyé 79 non-qualifications. C’est au volant d’une AGS que Philippe Streiff est violemment sorti de la route aux essais du GP du Brésil 1989, ce qui a entraîné sa paralysie. Des pilotes du calibre de Gabriele Tarquini ou Yannick Dalmas sont passés par cette équipe avant de connaître une très belle carrière dans d’autres disciplines du sport auto.

AGS, cela ne surprendra personne, n’a pas survécu à la professionnalisation – et aux budgets hollywoodiens – de la F1.

Depuis quelques mois, pourtant, Willy Collignon et Benoît Galand rendent vie à cette sympathique structure d’une autre époque. Deux hommes bien connus chez nous : l’Andennais est à la tête de First Motorsport, un team qui a souvent bataillé pour la victoire dans nos rallyes et s’est spécialisé dans la restauration de véhicules historiques. Quant à Benoît Galand, c’est un journaliste liégeois qui, pendant des décennies, a dirigé le mensuel Turbo.

F1 à l’ancienne

« À 63 ans, j’ai relevé le défi proposé par Willy Collignon », explique notre interlocuteur. « Depuis le mois de juin, je passe quinze jours par mois à Gonfaron pour relancer nos activités. Aujourd’hui, l’équipe est composée de cinq mécanos et d’un ingénieur. Si le coronavirus nous lâche un peu, nous prévoyons une quarantaine de stages de pilotage et de track days l’an prochain. Ceux-ci iront de la Formule 4 à la Formule 1 en passant par des silhouettes et des protos. Récemment, nous avons acheté cinq McLaren en très bon état dont une monoplace qui a été pilotée par Ayrton Senna et une autre par Kimi Räikkonen. L’avantage, c’est que notre infrastructure se trouve juste à côté du circuit du Luc qui, d’ailleurs, avait été construit à l’époque pour devenir la piste d’essais d’AGS. Nous avons aussi l’intention d’organiser des journées pour des constructeurs automobiles. Enfin, des simulateurs permettent d’aborder différents aspects du sport automobile. Une machine particulièrement sophistiquée reproduit même le pilotage d’une F1 à l’ancienne. Un simulateur biplace permet à un copilote d’apprendre les ficelles du métier ou à un équipage d’améliorer son système de prise de notes. »