C’est désormais officiel: David Goffin jouera ce jeudi à Anvers

Testé positif au coronavirus le 7 octobre dernier (ce qui l’a privé d’une reprise au tournoi de Saint-Petersbourg), le 14e joueur mondial a été placé en isolement durant une semaine. Mais il avait été retesté positif, les 13 et 15 octobre en vue du tournoi d’Anvers.

Les organisateurs anversois espéraient bien compter sur le nº1 belge qui « normalement » n’aurait plus dû être contagieux, après plus d’une semaine en quarantaine, mais il leur fallait un « go médical » que le Liégeois a pu leur confirmer, donc, ce mardi après-midi.

David Goffin jouera donc bien à Anvers, ce jeudi (sans doute dès 18h30) et affrontera, en huitième de finale (tête de série nº1, il était bye au premier tour), l’Américain Marcos Giron, 94e mondial et issu des qualifs.

Un bon match pour entrer en piste pour Goffin, même si sa préparation à l’événement, on s’en doute, n’a pas été idéale.