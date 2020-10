Les marchés européens en ordre dispersé face aux incertitudes

Les Bourses de Francfort (-0,92%) et Paris (-0,27%) ont fini en territoire négatif tandis que Londres a terminé proche de l'équilibre (+0,08%).

L'espoir d'obtenir un accord avant l'élection présidentielle américaine "s'amenuise à mesure que le temps passe" car "cela devient extrêmement compliqué de faire passer un plan si ce n'est pas dans les toutes prochaines heures", note l'expert.

La responsable des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, a estimé que mardi soir était la date limite pour parvenir à un consensus sur un texte pouvant être entériné avant le 3 novembre. Si les Démocrates et les Républicains parvenaient à un compromis, ce texte devra toutefois être aussi validé par le Sénat.

"Il n'y a pas eu non plus de progrès majeur" dans les négociations post-Brexit entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni, souligne David Madden, de CMC Markets.

Londres et Bruxelles ont campé sur leurs positions mardi tout en s'appelant mutuellement à faire un pas l'un vers l'autre pour débloquer les négociations commerciales, plus enlisées que jamais.

En outre, "les restrictions liées à la crise sanitaire sont plus fortes dans certains pays et au rythme où vont les choses du côté du nombre de nouveaux cas de coronavirus, les investisseurs craignent de nouvelles mesures de protection à l'horizon", ajoute M. Madden.