Ligue des champions: le PSG surpris par Manchester United, la Lazio au top, Dortmund craque

Des buts, des Belges et pas mal de spectacle. On fait le point sur les matches de 21h.

Pas question de prendre cette première journée de Ligue des champions à la légère même si chacun a connu un début de championnat domestique compliqué. Question de prestige, de revanche aussi (faut-il rappeler l’improbable 1-3 en mars 2019 ?). Et pas question non plus de s’endormir dans un groupe où Leipzig, demi-finaliste de la dernière édition (éliminé par le… PSG), n’entend pas se contenter de la troisième place et l’a prouvé en dominant facilement Basaksehir.

Il y a un an et demi, c’est sur un penalty transformé par Rashford que les Red Devils avaient quitté, victorieux, le parc des Princes. Il fallait forcément que l’ouverture du score, ce mardi, tombe sur un coup de réparation sifflé pour un contact entre Diallo et Martial. Navas gagnait son face-à-face avec Fernandes mais M. Lahoz faisait retirer l’essai car le gardien costaricien avait quitté sa ligne.