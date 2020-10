Coronavirus: un nouveau comité de concertation prévu ce vendredi

Un nouveau Comité de concertation est prévu ce vendredi dans l’intention de valider le fameux baromètre de la vie sous le coronavirus, selon nos informations. On avait presque fini par arrêter de l’attendre, tellement il a été reporté. Mais il est prêt (ou presque), assurait ce matin dans un entretien au « Soir » Pedro Facon, le commissaire Covid. On peut donc espérer une présentation ce vendredi.

Le Celeval a proposé des indicateurs et des seuils aux politiques. «Il a fallu voir comment on appliquait tout ça en pratique. Qui et comment on l’actualisait, changeait un indicateur et prenait la décision de passer d’un niveau à l’autre, que ce soit vers le haut ou vers le bas», explique Pedro Facon. Il a ensuite fallu traduire les quatre niveaux d’alerte (et plus des codes couleurs comme prévu au départ) par des mesures concrètes comme le nombre de contacts, l’obligation ou pas du télétravail etc.

► Ce que l’on sait du baromètre des experts