Philippe Clement après le succès de Bruges au Zenit en Ligue des champions: «De Ketelaere a parfaitement réagi»

S’il aime répéter qu’il brille toujours dans les grandes occasions, la simple lecture du technique du match que Bruges a remporté au métier à Saint-Pétersbourg pourrait en effet laisser penser qu’Emmanuel Dennis y est une nouvelle fois parvenu, mardi soir. Pourtant, le Nigérian, positionné une nouvelle fois en « faux 9 », n’a pas livré une prestation digne de sa réputation. Ou plutôt, si, mais pas au sens où Philippe Clement aimerait l’entendre : capable du meilleur comme du pire, ce qui refroidit certainement les candidats acquéreurs à débourser une somme avoisinant les 20 millions escomptés par le trésorier brugeois, il a surtout multiplié les mauvaises passes et les choix foireux.

En forçant quelque peu le trait, on peut même affirmer que Dennis n’a démontré toute sa malice qu’en une seule occasion, sur son but. Alors que tout le monde pensait que le ballon allait sortir, le Nigérian s’est battu comme un lion pour l’en empêcher et initier une phase de jeu assez rocambolesque à laquelle il a lui-même mis un terme victorieux. Ce but, plutôt digne d’une partie de billard que d’une vidéo que l’on montre dans les académies de foot, a toutefois permis au nº42 brugeois d’ouvrir le score ainsi que la voie du succès. « Marquer ce but m’a fait du bien mais je dois surtout souligner le travail de toute l’équipe, racontait le joueur sans démontrer non plus de grands talents d’orateur. Ce succès, on l’attendait depuis longtemps et il va nous faire du bien parce qu’on l’a obtenu avec une équipe décimée. Où Bruges peut-il s’arrêter ? Attendons de voir mais le départ est idéal… »

Si Dennis peut choisir ses matches en toute impunité, d’autres n’ont pas cette chance, ou ce privilège. C’est le cas de Ricca, impressionnant dans un rôle inhabituel de défenseur central, ou de Horvath, qui a parfaitement suppléé Mignolet au point d’en être ému aux larmes après coup. Et puis il y a Charles De Ketelaere, que Clement avait choisi de ne pas reprendre dans ses 18 au Standard à cause de la fatigue accumulée lors de ses deux matches avec les Espoirs dont un absolument catastrophique en Moldavie. « Charles est un tout grand en devenir mais il n’est pas encore capable – et c’est parfaitement normal – d’enchaîner des prestations du niveau de celle qu’il a montrée ce soir constatait le T1 brugeois. Mais il a parfaitement réagi, prouvant qu’en plus de ses qualités techniques, il bénéficie d’une intelligence au-dessus de la moyenne. »

Heureux d’avoir marqué et surtout gagné, le Diablotin savourait lui aussi ce moment rare : « Samedi, j’étais forcément déçu de ne pas avoir été repris au Standard mais je me suis posé les bonnes questions pour être prêt ce soir. À 1-1, le Zenit a eu pas mal d’occasions mais on n’a jamais cessé de croire en un exploit – car c’en est un – qui nous ouvre de belles perspectives pour la suite de la compétition. On espère franchir un cap supplémentaire par rapport à notre campagne précédente. » En alliant de la sorte roublardise et jeunesse, c’est déjà bien parti…