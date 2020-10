Coronavirus: l’Irlande se reconfine à partir de ce mercredi, les restrictions se multiplient en Europe

Au Royaume-Uni, le Pays de Galles (trois millions d’habitants) sera, lui, soumis à compter de vendredi à un confinement de deux semaines, mesure la plus dure instaurée dans le pays depuis la première vague de Covid-19 du printemps. En Irlande comme au Pays de Galles, les commerces non essentiels fermeront. Les Irlandais ne pourront en outre sortir de chez eux pour faire de l’exercice que dans un rayon de cinq kilomètres autour de leur lieu de résidence, sous peine d’amendes. En Angleterre, Manchester (2,8 millions d’habitants) a été placée mardi en niveau d’alerte «très élevé», ce qui implique notamment la fermeture des bars et pubs ne servant pas à manger et des restrictions de déplacement.

«Les chiffres montent trop vite»

Les signaux sont au rouge aussi en Italie, où deux régions, la riche Lombardie — la région de Milan, dans le nord — et la Campanie — celle de Naples, dans le sud — vont instaurer un couvre-feu, à partir de jeudi de 23h à 5h pendant trois semaines pour la première, et à partir de vendredi à 23h pour la deuxième. Premier pays d’Europe frappé par la pandémie au printemps, l’Italie connaît depuis vendredi une forte hausse des contaminations (plus de 10.000 par jour). La Lombardie, son poumon économique, est à nouveau la plus touchée. La Campanie, avec un système sanitaire moins efficace, se trouve dans une position plus difficile.