Georges-Louis Bouchez: «On va devoir prendre des mesures beaucoup plus strictes» (vidéo)

Les chiffres sont en hausse et la deuxième vague de la pandémie de covid-19 inquiète les hommes politiques. « Tout le monde doit se réveiller, a affirmé Georges-Louis Bouchez ce mercredi au micro de Matin première. Les gens n’ont pas nécessairement conscience des chiffres. Si on continue comme ça, on va arriver dans les semaines à venir à une saturation des capacités hospitalières. »

« On va devoir prendre des mesures beaucoup plus strictes si nous voulons retrouver une maîtrise de la propagation du virus, a-t-il poursuivi. Il faut un volume de mesures beaucoup plus important. Ça peut être le port du masque obligatoire dans les centres urbains. Ça doit être également le public dans les compétitions sportives. Il faut être beaucoup plus cohérent en la matière. »