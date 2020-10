La saison 2020-2021 à Charleroi Danse: les reprises étoilées à ne pas manquer

Toute la saison.

Nos critiques des reprises

10:10

Les 12 et 13 janvier 2021

Mouvements tantôt suspendus, tantôt acrobatiques : 10:10 évoque, sans calquer, ces moments qui font la vie d’une cour de récré. Parties de rigolade, jeux de pouvoir, roulades et empoignades sportives. Tirer sur une tresse, mettre un doigt dans le nez, dribbler, bouder, jouer à la marelle, tout devient déclinaisons dansées. Sans jamais rien appuyer, Nyash rend hommage à ce talent qu’a l’enfant d’inventer toutes sortes de jeux à partir de rien. Dès 6 ans.

Umwelt * * *

Les 28 et 29 mai

Maguy Marin est un des piliers de la danse contemporaine française. On lui doit notamment May B qui, en 1981, faisait l’effet d’une véritable bombe. Plus de vingt ans plus tard, elle créait cet Umwelt bâti sur une bande-son étourdissante de Denis Mariotte. Surgissant régulièrement d’un fond de scène constitué de miroirs souples, tremblant sous le souffle d’une tempête, neuf danseurs entrent et sortent, effectuant de petits gestes simples de la vie quotidienne mais aussi d’autres gestes venus tout droit de tragédies. Un travail sur le temps, la répétition des choses et l’influence de l’homme sur son environnement. A regarder, à écouter, à ressentir.