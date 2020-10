Wout van Aert lancera sa saison de cyclo-cross à Courtrai

Wout van Aert, deuxième du Tour des Flandres dimanche, fera son retour en cyclo-cross lors du CAPS Urban Cross de Courtrai le samedi 28 novembre. L’échevin des sports de Courtrai, Arne Vandendriessche, l’a confirmé à Belga mercredi.

« Tout d’abord, nous supposons que le CAPS Urban Cross va se dérouler normalement », a expliqué Vandendriessche. « La course est organisée de manière très professionnelle par Golazo. Le parcours peut être parfaitement fermé et la course peut donc être organisée en toute sécurité sans public. Les supporters ont besoin de se détendre et peuvent suivre l’épreuve en direct sur Sporza ».

« De plus, c’est tout simplement génial que Wout van Aert débute chez nous, grâce à G&V et Golazo. Il est le favori du public et fera venir beaucoup de monde devant son poste. Les sponsors de l’année dernière sont également restés à bord et je tiens à les remercier chaleureusement. Ce n’est pas facile en ces temps ».

L’année dernière, Mathieu van der Poel avait remporté la première édition du CAPS Urban Cross de Courtrai devant Tim Merlier et Toon Aerts.