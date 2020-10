Professeur décapité en France: l’hommage d’Alexander De Croo à Samuel Paty

La France rend mercredi un hommage national à Samuel Paty à la Sorbonne et Alexander De Croo a tenu à témoigner la solidarité de la Belgique. « En ce jour d’hommage national, je tiens à exprimer aux proches de Samuel Paty et à nos amis français ma profonde émotion et mes condoléances, a écrit le Premier ministre belge sur son compte Twitter. La lutte contre le terrorisme et l’obscurantisme, nous la mènerons ensemble, indéfectiblement. »

La cérémonie, en présence de 400 invités dont une centaine d’élèves d’établissements d’Ile-de-France, débutera à 19h30 dans la cour de la Sorbonne, lieu symbolique de l’esprit des Lumières et de l’enseignement. Selon l’Elysée, le président Emmanuel Macron devrait arriver un peu avant pour remettre la Légion d’honneur à titre posthume à l’enseignant, en présence de sa famille.

Samuel Paty, 47 ans, a été décapité vendredi près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) par un réfugié d’origine tchétchène de 18 ans, après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet lors d’un cours sur la liberté d’expression.

Après l’arrivée du cercueil, un chant sera interprété par l’orchestre de la Garde républicaine et la maîtrise de Radio France et deux textes seront lus par des élèves et des enseignants. Le chef de l’Etat prononcera ensuite un bref discours, suivi d’une minute de silence en hommage au professeur d’histoire-géographie. Sa mémoire a été saluée tout au long de la journée de mardi : des milliers de personnes ont participé à une marche blanche à Conflans-Sainte-Honorine pour dire non « à la barbarie ». Et l’ensemble des députés ont observé une minute de silence, réunis sur les marches du Palais Bourbon.