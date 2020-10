Diables rouges: la Belgique va poursuivre sa domination en tête du classement Fifa

Belgique comptera 1764,5 points soit à peine 8,5 de moins que lors du classement du mois de septembre. La France en totalisera 1751,8 et le Brésil 1725,1.

Jeudi le nouveau classement Fifa, qui établit la hiérarchie des nations de football, verra toujours la Belgique occuper la première place. Après leur partage en amical contre la Côte d’Ivoire (1-1) et leur défaite en Nations League en Angleterre (2-1), les Diables rouges ont ramené un succès d’Islande (1-2) là aussi dans le cadre de la Nations League. Celui-ci les assure de demeurer encore au moins un mois au sommet. Une défaite à Reykjavik conjuguée à une victoire de la France en Croatie auraient propulsé les Bleus à la première place. La France reste donc deuxième et le Brésil troisième.

Les Diables rouges sont en tête du classement Fifa depuis le 20 septembre 2018 après avoir tenu ce rang enviable entre novembre 2015 et mars 2016 quand Marc Wilmots en était le coach. Seules trois nations ont conservé cette position plus longtemps que la Belgique : le Brésil (4699 jours), l’Espagne (1959) et l’Allemagne (1148).

La Belgique peut aussi remporter un quatrième titre d’Équipe de l’année, qui récompense la nation qui termine en tête du classement Fifa au terme de l’année civile, après 2015, 2018 et 2019. Seuls le Brésil (12 fois) et l’Espagne (6 fois) ont fait mieux. Pour y parvenir les hommes de Roberto Martinez doivent sortir indemnes de leurs trois rencontres du mois de novembre à domicile contre la Suisse, le 11, l’Angleterre, le 15, et le Danemark le 18.