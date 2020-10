Coronavirus - Les finances publiques britanniques se détériorent

La hausse des prix, qui n'avait été que de 0,2% en août soit un plus bas depuis 2015, reste très faible dans le pays en raison d'une économie déprimée par les conséquences de la crise sanitaire.

L'inflation tournait encore autour de 2% en 2019 et au début de 2020 mais a rapidement décroché avec le confinement et peine à repartir, alors que la réouverture de l'économie est de plus en plus menacée par la seconde vague de coronavirus.