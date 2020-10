Coronavirus: très alarmiste, Emmanuel André appelle à un confinement

Les chiffres de la pandémie de covid-19 continuent d’augmenter et la situation inquiète fortement les virologues. « Aujourd’hui, le virus ne circule plus de manière contrôlée », explique ainsi Emmanuel André dans une interview accordée à sudinfo.

Emmanuel André appelle par ailleurs à un confinement. « Pas un reconfinement pur et dur comme en mars mais au moins fermer les activités commerciales et industrielles non essentielles ainsi que les activités sportives et culturelles, explique-t-il. On a cru qu’on sauverait l’économie de notre pays en laissant circuler le virus. On a juste gagné quelques jours. Si on ne tape pas un bon coup maintenant et si les citoyens n’adoptent pas une attitude rigoureuse, on va rester dans des eaux dangereuses pour très longtemps. On a laissé aller le virus trop loin, on n’a plus le choix ! »