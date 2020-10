Emmanuel André: «Arrêtons de jouer au poker, il faut taper fort»

Les chiffres de la pandémie de covid-19 continuent d’augmenter et la situation inquiète fortement les virologues. « Aujourd’hui, le virus ne circule plus de manière contrôlée », explique ainsi Emmanuel André dans une interview accordée à sudinfo.

« On a cru qu’on sauverait l’économie de notre pays en laissant circuler le virus, regrette par ailleurs le virologue. Si on ne tape pas un bon coup maintenant et si les citoyens n’adoptent pas une attitude rigoureuse, on va rester dans des eaux dangereuses pour très longtemps (…) Arrêtons de jouer au poker, il faut taper fort. »