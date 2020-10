Yves Van Laethem: «Liège, le Hainaut et Bruxelles sont responsables de 60% des admissions à l’hôpital»

La Belgique a enregistré plus de 10.000 infections pendant quatre jours la semaine dernière, ce qui donne une moyenne de 8.975 contaminations en moyenne par jour, a indiqué l’infectiologue Yves Van Laethem. « Ces chiffres doublent tous les 9 jours, alors qu’il y a une semaine, ça doublait tous les 7 jours. Ces chiffres sont moins décourageants mais ils continuent d’augmenter, donc nous ne pouvons pas dire que la courbe va se casser ». Ce sont les personnes âgées de 20 à 30 ans qui sont les plus touchées (20 % des cas positifs) mais les cas d’infections chez personnes plus âgées commencent également à augmenter. La semaine dernière, « on a enregistré plus de 700 cas positifs chez les plus de 90 ans, contre 300 la semaine qui a précédé. On peut donc craindre une augmentation des admissions de cette population dans les hôpitaux ».

Les provinces de Liège et du Hainaut enregistrent le plus grand nombre de nouveaux cas, avec respectivement 1.651 et 1.531 infections. Elles sont suivies par Bruxelles avec 1.302 cas. En Flandre, la province de Flandre-Occidentale enregistre une augmentation de 124 % « mais en chiffres absolus, cela reste beaucoup moins important que dans les provinces wallonnes », précise Van Laethem.