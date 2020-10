La durée de la quarantaine passe à 10 jours: les explications du Centre de crise (vidéo)

La durée de la quarantaine passe à 10 jours et Yves Van Laethem est revenu sur la nouvelle règle lors de la conférence de presse du Centre de crise ce mercredi. Cette décision est liée aux modifications apportées au système de testing en Belgique annoncées lundi , qui entrent en application ce mercredi et seront valables jusqu’au 15 novembre.

Des tests réalisés après cinq jours pouvaient préalablement permettre de raccourcir la quarantaine et d’en sortir au 7e jour. Cela était valable si on n’avait pas de symptômes et un test négatif effectué au 5e jour, même si des précautions particulières devaient alors être respectées pendant encore une semaine.

Le test au 5e jour n’étant plus réalisable, la quarantaine a été étendue. Idéalement elle doit porter sur 14 jours mais un compromis a été trouvé sur une quarantaine de 10 jours, explique Yves Van Laethem. Entre le 10e et le 14e jour de quarantaine, un risque limité existant, des précautions doivent donc être adoptées, comme préalablement entre le 8e et le 14e jour.