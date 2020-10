Le train de nuit Bruxelles-Innsbruck disparaît, la liaison vers Vienne renforcée

La liaison ferroviaire nocturne entre Bruxelles et Innsbruck sera supprimée mi-décembre. Celle entre la capitale et Vienne sera en revanche désormais desservie toute l’année et passera de deux à trois voyages hebdomadaires, a annoncé mercredi la société autrichienne de chemins de fer OBB.

Les trains de nuit vers la capitale autrichienne partiront, à partir du 13 décembre, les lundis, mercredis et vendredis soir, avec une arrivée peu après 9h à Vienne, a précisé le CEO d’OBB, Andreas Matthä, lors de la présentation du plan de transport de la société pour 2021. Dans l’autre sens, les départs depuis la capitale autrichienne auront lieu les mardis, jeudis et dimanches soir.