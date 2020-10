Formule 1: Lance Stroll, absent au GP de l’Eifel, a bien été positif au Covid-19

Lance Stroll avait été contraint de faire l’impasse sur le GP de l’Eifel au Nürburgring pour cause de maladie et été remplacé en dernière minute par l’Allemand Nico Hülkenberg. Le directeur du Team Racing Point Otmar Szafnauer avait évoqué des problèmes gastriques pour justifier ce forfait.

Le pilote de Formule 1 Lance Stroll a bien été testé positif au coronavirus au soir du Grand Prix de l’Eifel il y a onze jours. Le pilote canadien de Racing Point a révélé l’information mercredi. « Je souhaite informer tout le monde que j’ai récemment été testé positif au COVID-19 après le week-end du GP de l’Eifel », a écrit Stroll sur son compte Twitter. « Je me sens parfaitement bien et j’ai été testé négatif depuis lors. »

« Pour vous dire ce qui s’est passé, je suis arrivé au Nürburgring après avoir été testé négatif lors du dépistage normal d’avant-course. Le samedi matin, j’ai commencé à me sentir mal et je me suis réveillé avec des maux d’estomac. J’ai suivi le protocole de la FIA et je me suis isolé dans mon motorhome » a-t-il expliqué sur son compte Instagram. » Je ne suis pas retourné dans le paddock. Je n’étais pas en état de courir, je suis donc rentré chez moi en avion le dimanche matin. »

« Comme je n’étais toujours pas dans mon assiette, j’ai fait un test Covid le dimanche soir. Le lendemain, le résultat est arrivé, j’étais positif. Je me suis donc mis en quarantaine chez moi pendant dix jours. Heureusement, mes symptômes étaient très légers. J’ai fait un nouveau dépistage ce lundi, et mon résultat a été négatif. Je suis en grande forme et je suis impatient de rejoindre l’équipe et de courir au Portugal. ».