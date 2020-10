L’application «coronalert» a été téléchargée plus d’1,4 million de fois

L’application «coronalert» a été téléchargée en date de mercredi plus d’1,4 million de fois depuis son lancement. Cela signifie qu’environ 20% des utilisateurs de smartphones possèdent désormais l’application. Les mesures de respect de la vie privé ne permettent pas de savoir combien de personnes ont été prévenues par ce biais qu’elles étaient à risque (avec l’écran rouge) ni combien se sont dès lors fait tester.

De plus, l’application fonctionne sur principe du l’utilisation volontaire par des gens, qui peuvent l’utiliser et informer leurs contacts en cas d’un résultat positif. On sait par contre que plus de 25.000 personnes ont reçu le résultat de leur test via l’application. Environ 15% ont reçu un résultat positif; 2.500 d’entre elles ont accepté de partager leurs données pour informer d’autres utilisateurs au cours des 20 premiers jours, soit environ 70%.

Les contacts qui ont été avertis et qui présentent des symptômes consultent un médecin: en moyenne, 12% d’entre eux sont positifs, ce qui est légèrement supérieur à ceux qui n’ont pas reçu d’avertissement.