Makro - Les syndicats de Makro déplorent l'obstination de la direction à refuser une conciliation

La direction de Makro a annoncé début septembre qu'elle ne prolongerait pas 100 à 200 contrats temporaires dans le courant de l'année prochaine et qu'elle envisageait toute une série de modifications dans ses six magasins (Deurne, Eke, Machelen, Leeuw-Saint-Pierre, Alleur et Lodelinsart).

Début octobre, direction et syndicats s'étaient ensuite quittés dos à dos lors de leur dernière réunion de concertation. Les représentants des travailleurs déploraient alors ne pas être considérés comme des interlocuteurs sociaux alors qu'ils entendent encadrer la réorganisation des conditions de travail.