WTA Ostrava: Elise Mertens rejoint le 2e tour du simple

Elise Mertens (WTA 21) s’est qualifiée pour le deuxième tour du simple dames du tournoi de tennis WTA Premier d’Ostrava. Sur le ciment de la cité tchèque, la N.1 belge de 24 ans n’a mis que 1h13 et deux sets (6-2 et 6-3) pour s’imposer au premier tour aux dépens de l’Américaine Amanda Anisimova (WTA 30), 19 ans, demi-finaliste l’année dernière à Roland Garros.

Au deuxième tour, Mertens affrontera la joueuse locale Karolina Muchova (WTA 28), qui n’a laissé aucune chance à la Chinoise Shuai Zhang (WTA 35) renvoyée aux vestiaires sur le score sans appel de 6-1 et 6-1.

Mertens, a aussi franchi avec succès le premier tour du double mardi, aux côtés de la Biélorusse Aryna Sabalenka. La paire, première tête de série à Ostrava, a dû batailler 5-7, 6-1 et 10/5 avant de prendre le meilleur sur la Tchèque Jesika Maleckova et la Slovaque Chantal Skamlova. La Lettonne Jelena Ostapenko et la Russe Vera Zvonareva les attendent au prochain tour.