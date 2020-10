France: de nouveaux départements vont être soumis au couvre-feu

Le gouvernement va annoncer jeudi qu’un «certain nombre de départements basculeront en alerte maximale» face à la progression de l’épidémie du Covid-19, a indiqué mercredi son porte-parole Gabriel Attal à la sortie du Conseil des ministres.

«Je peux vous dire s’agissant de la conférence de presse de demain, c’est qu’elle verra l’annonce d’un certain nombre de départements qui basculeront en alerte maximale et donc sous couvre-feu pour un certain nombre d’entre eux», a indiqué M. Attal à la veille d’un point presse du Premier ministre Jean Castex. Un couvre-feu de 21h à 6h est déjà en vigueur depuis samedi dans plusieurs métropoles, dont Paris.