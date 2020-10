Coronavirus: toutes les écoles passent en code orange adapté

Pas, ou très peu de surprise, à l’issue de la réunion rassemblant ce mercredi les acteurs de l’enseignement obligatoire (pouvoir organisateurs, syndicats, associations de parents…) à l’invitation de la ministre Caroline Désir (PS). Nos informations de ce mardi sont confirmées : tout l’enseignement obligatoire (de la première maternelle à la sixième ou septième secondaire) va passer en code orange au plus tard à la fin des vacances de Toussaint. Un code orange dont le protocole est adapté par rapport à la version de juin. À l’époque, il était prévu de renforcer les mesures d’hygiène pour tous et d’organiser un enseignement hybride (mi-temps présentiel/mi-temps à distance) à la seule destination des élèves du second et du troisième cycles de secondaire.

Le nouveau code orange est à peu près conforme à ce qu’a décidé la Flandre lundi.