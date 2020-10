Trois jours Bruges-La Panne: la course raccourcie de 25 kilomètres en raison du vent violent

En raison de fortes rafales de vent, les organisateurs de la course cycliste Trois jours Bruges-La Panne (WT) ont décidé, après consultation avec le jury des commissaires, de raccourcir le parcours de 25 kilomètres ce mercredi.

La course a été lancée de Bruges ce matin à 11 heures. Il pleuvait et un vent fort soufflait. La première heure de course a vu le peloton parcourir 52 kilomètres.

Alors que la pluie avait cessé, le vent violent a sérieusement gêné les coureurs lors du passage sur les Moeren. La décision a été prise de raccourcir la course de 25 kilomètres et de ne pas se rendre dans la plaine des polders.