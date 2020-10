Philippe Montanier avant l’Europa League: «Les Rangers, l’une des meilleures équipes d’Europe en ce moment»

Pour son entrée en lice en Europa League, le Standard s’attaque à un gros morceau : les Rangers de Glasgow. Mais Philippe Montanier, le coach liégeois, reste confiant malgré la qualité de l’adversaire et la situation actuelle (plusieurs cas de Covid-19 dans le groupe) qui perturbe la préparation du match.

Sur les cas positifs de Balikwisha, Raskin et Sissako : « C’est la première fois que nous sommes touchés depuis le 15 juillet. On n’y échappe pas, malheureusement. Mais le club se veut rassurant et les joueurs sont très prudents, que ce soit au club ou à la maison. L’exemple de Bruges est frappant : sans trois titulaires à Saint-Pétersbourg, les Brugeois ont réussi un bel exploit. Cela doit être un bon présage pour nous.

Sur le match contre les Rangers : « Chaque club a son ADN, on ne copie par le style de jeu des autres, mais j’apprécie beaucoup celui pratiqué par les Rangers. Je crois que la présence de Steven Gerrard comme entraîneur n’y est pas pour rien. Arrêtez-moi si je me trompe, mais c’est certainement l’une des meilleures équipes en Europe en ce moment, quand on voit ses statistiques. »

Sur son noyau présent jeudi soir : « J’ai 23 joueurs à ma disposition, donc c’est très facile de construire mon groupe. Muleka et Amallah sont sélectionnables. C’est bien d’avoir beaucoup de choix dans ce noyau malgré les absents. »