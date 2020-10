Emmanuel André sur un reconfinement: «Aujourd’hui, c’est la seule option qu’il nous reste» (vidéo)

Emmanuel André était l’invité du journal de 13h de la RTBF. Face aux indicateurs à la hausse et les hôpitaux qui se remplissent de patients covid, l’ancien porte-parole du Centre de crise estime qu’un nouveau lockdown doit être envisagé. « Aujourd’hui, on doit parler de reconfinement. C’est le seul outil qu’on a devant nous. On ne doit plus se poser la question de ce qu’on doit fermer. On doit se poser la question de ce qu’on laisse ouvert. »

Plus de 3.000 patients covid sont actuellement hospitalisés. « La marge de manœuvre est très réduite, explique l’expert On doit se focaliser sur le fait de faire fonctionner le système de santé. Il faut permettre à ceux qui travaillent dans les hôpitaux de travailler dans de bonnes conditions ».

Un nouveau comité de concertation a lieu ce vendredi 23 octobre. De nouvelles mesures plus strictes ne sont pas exclues. « C’est beaucoup plus simple de décider parce qu’on a plus le choix. Ce confinement est nécessaire. Il n’a pas encore été nommé par le monde politique. Il est aujourd’hui la seule option qu’il nous reste », estime Emmanuel André.