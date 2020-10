Trois jours Bruges-La Panne: Yves Lampaert s’impose et décroche sa première victoire de la saison

Yves Lampaert s’est imposé en solitaire ce mercredi au terme de la course des Trois jours Bruges-La Panne, la dernière course cycliste de la saison en Belgique. Le coureur de la Deceuninck – Quick-Step a décramponné ses sept compagnons d’échappée à un peu plus de 7 kilomètres de la banderole finale. La 2e place est revenue à Tim Declercq à plus de vingt secondes et la 3e à Tim Merlier. Favori de la course, le champion des Pays-Bas Mathieu van der Poel a abandonné sur chute à 16 kilomètres de La Panne alors qu’il figurait dans le groupe de tête.

Balayée par un vent violent, qui a contraint les organisateurs à réduire la longueur de leur course de 25 kilomètres, la course a favorisé les bordures, si bien qu’ils n’étaient plus que treize en tête à 40 kilomètres du but : quatre hommes d’Alpecin-Fenix dont le récent vainqueur du Tour des Flandres van der Poel, Rickaert, Krieger et Merlier ; trois de Deceuninck-Quick Step Lampaert, Asgreen, Declercq et les isolés Trentin, Laporte, Küng, Drucker, Degenkolb et Hofstetter. Deux coureurs à peine sont parvenus à les rejoindre : Byström et Van Lerberghe.