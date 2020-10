Professeur décapité en France: deux élèves soupçonnés d’avoir désigné Samuel Paty à l’assaillant contre de l’argent

L’enquête sur l’assassinat du professeur Samuel Paty a été confiée à un juge d’instruction pour «complicité d’assassinat terroriste», et vise notamment un père d’élève Brahim C. et le militant islamiste radical Abdelhakim Sefrioui, a déclaré mercredi le procureur de la République antiterroriste Jean-François Ricard.

Parmi les sept personnes qui ont été déférées devant la justice se trouvent également deux collégiens de 14 et 15 ans, soupçonnés d’avoir désigné l’enseignant à l’assaillant Abdoullakh Anzorov, en échange d’une somme d’argent de 300 à 350 euros, a expliqué le magistrat lors d’une conférence de presse.

Le meurtrier de Samuel Paty a envoyé un message audio en russe sur les réseaux sociaux après avoir posté la photo de sa victime, a appris l’AFP de source proche du dossier. Dans ce message authentifié par la source, Abdullakh Anzorov dit, dans un russe hésitant, qu’il a «vengé le prophète», en reprochant au professeur d’histoire-géographie de l’avoir «montré de manière insultante».