Collins Fai avant les Rangers en Europa League: «Prendre les trois points pour faire mieux que l’an passé»

Collins Fai s’apprête à jouer la phase de poules de l’Europa League pour la troisième fois de suite, la quatrième depuis son arrivée au Standard en janvier 2016. Proche de la qualification pour les seizièmes de finale ces deux dernières saisons, le latéral droit camerounais espère que le Standard pourra cette fois passer l’hiver européen.

« Nous n’avons pas mal fait les années précédentes mais il nous manquait chaque fois un petit truc », a concédé Fai en conférence de presse à la veille du match contre les Glasgow Rangers jeudi (18h55) à Sclessin pour le compte de la première journée du groupe D.

« On va cette fois essayer de nous qualifier pour les seizièmes et nous avons la chance de commencer à domicile. Il va falloir prendre les trois points pour faire mieux que l’année passée », a expliqué Collins Fai, indéboulonnable sur le flanc droit de la défense liégeoise.

Le joueur est aussi revenu sur les contaminations au coronavirus de trois de ses équipiers, Michel-Ange Balikwisha, Nicolas Raskin et Moussa Sissako, qui ne pourront dès lors pas jouer les matches de cette semaine, jeudi contre les Rangers et dimanche à Saint-Trond en championnat. « La situation n’est pas vraiment perturbante. La bonne ambiance règne toujours dans le groupe et nous n’avons pas peur du tout. Nous essayons de respecter les règles du mieux possible. »