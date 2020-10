La 10e édition du salon de recrutement Job IT day sera entièrement virtuelle

L'édition 2020 sera donc entièrement digitale, avec des conférences virtuelles interactives lundi et mardi prochains, avant des entretiens, en ligne eux aussi, les mercredi et jeudi et du coaching en matière de reconversion et d'accompagnement le vendredi.

La crise et le confinement ont poussé le développement et le besoin des technologies numériques, constatent les organisateurs. "Ils ont vraiment généré un sentiment d'urgence sur l'importance de basculer vers le digital", pointent-ils d'ailleurs.