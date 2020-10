Les cliniques Saint Luc prennent leur distance avec les interventions «contre-productives» de Jean-Luc Gala

Mardi soir, c’est le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke, invité de l’émission Terzake, qui s’en est pris à Jean-Luc Gala. « Cet homme est incroyablement irresponsable. Pas besoin d’être infectiologue pour savoir que si vous remplissez des lits d’hôpitaux intensifs, et que vous les doublez, nous allons droit dans le mur » a-t-il réagi.

Emmanuel André, souvent actif sur Twitter, s’est félicité par la suite des propos du ministre. Le virologue appelle lui a à un nouveau confinement, face à un virus « qui ne circule plus de manière contrôlée. »

Entre le 11 et le 17 encore octobre, le virus a fait plus de 32 morts (+14) en moyenne par jour, avec un pic de 42 décès mercredi dernier et 40 ce lundi. Depuis le début de l’épidémie en Belgique, 240.159 personnes ont été testées positives au Covid-19 et 10.489 en sont décédées.

Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l’ensemble des personnes testées, atteint désormais 15,8 % à l’échelle nationale.