Le groupe Colruyt invite ses clients à venir faire ses courses seul

Le groupe Colruyt demande à ses clients de venir faire leurs achats dans les magasins d’alimentation de Colruyt Meilleurs Prix, OKay, Bio-Planet, Spar Colruyt Group et Cru seuls, chaque fois que cela est possible, indique le groupe mercredi dans un communiqué.

« Avec cet appel pressant à nos clients, nous allons un peu plus loin que les mesures actuelles », a déclaré Marc Hofman, COO Retail. « Pour nous, cette décision est cohérente avec les règles qui s’appliquent déjà dans nos magasins et auxquelles nous devons tous, clients et employés, à nouveau nous conformer plus strictement. Ainsi, ensemble avec nos clients, nous voulons nous assurer que nous contribuons à lutter contre la propagation du virus. En outre, nous voulons également réduire ainsi la pression sur nos employés. »

Colruyt applique les mesures devenues normales comme le port du masque, la distanciation sociale ou encore la désinfection des charriots. « Nous demandons également à nos clients de prendre un caddy afin qu’ils puissent naturellement garder la distance de 1,5 mètre. Dans les plus petits magasins, nous autorisons l’utilisation de trolleys. Le nombre de chariots et de trolleys est de plus limité afin de respecter le principe d’un client par 10 m2 », rappelle Colruyt.

« Nous sensibiliserons davantage nos clients à ce sujet par le biais de divers canaux de communication, tels que les affiches en magasin et les médias sociaux », conclut Marc Hofman. « Toutes nos mesures ont en fin de compte un seul objectif : mettre la santé de nos clients et de nos employés au premier plan. »