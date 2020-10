European Open: Gillé et Vliegen passent le premier tour en double

Sander Gillé et Joran Vliegen se sont qualifiés mercredi pour le deuxième tour (quarts de finale) du double à l’European Open, le tournoi de tennis ATP 250 d’Anvers, joué sur surface dure à la Lotto Arena et doté de 394.800 euros.

Le duo belge a battu au premier tour le Salvadorien Marcelo Arevalo et le Britannique Jonny O’Mara 6-4, 6-3. La partie a duré 1 heure et 9 minutes. Au tour suivant, Gillé et Vliegen défieront les Britanniques Daniel Evans et Cameron Norrie.