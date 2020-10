Steven Gerrard se souvient très bien de son passage à Sclessin en 2008, avec Liverpool: «Un stade vraiment beau»

Le 14 août 2008, Steven Gerrard et Liverpool s’étaient déplacés à Sclessin dans le cadre des barrages pour la Ligue des champions. L’Anglais avait joué moins de trente minutes, mais il se souvient très bien de ce voyage.

Steven Gerrard, avez-vous des souvenirs précis de votre venue à Sclessin en 2008 sous les couleurs de Liverpool ?

« Je me souviens d’avoir été remplaçant, je ne sais plus trop pourquoi ! Je me rappelle très bien ce stade qui est vraiment beau, avec des tribunes très proches du terrain. Je me souviens aussi de Steven Defour, qui avait réalisé une très bonne prestation. Malheureusement, nous ne pourrons pas avoir la même expérience cette fois-ci, avec seulement une partie des supporters. Mais c’est déjà bien d’en avoir un peu, contrairement à ce qui se passe en Écosse. »

Que connaissez-vous de ce club et de cette équipe du Standard ?

« J’ai regardé six de leurs matches sur les dernières 72h, donc je connais pas mal de choses sur ce club ! L’équipe a très bien démarré sa saison, un peu comme nous. Peut-être que la situation actuelle, qui n’est pas idéale pour eux (NDLR : en référence aux absences), va les perturber, mais nous ne devons pas regarder ça et nous concentrer sur ce que l’on doit faire jeudi soir. »

Avez-vous demandé des conseils à Jelle Van Damme ou Simon Mignolet, vos anciens coéquipiers en club ?

(rires). Je pense que tout cela doit rester privé. J’ai effectivement discuté avec des amis belges. J’en ai plusieurs, donc vous allez devoir chercher ! »