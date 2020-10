Coronavirus: l’Espagne franchit le seuil du million de cas, une première dans l’Union européenne

La liste des localités et régions espagnoles partiellement bouclées pour freiner le nouveau coronavirus s’est allongée mercredi avec l’ajout de la grande ville de Saragosse et de la région viticole de La Rioja, ont annoncé les autorités locales.

Une situation « franchement préoccupante »

Les gouvernements des régions d’Aragon et de La Rioja, dans le nord de l’Espagne, ont annoncé mercredi qu’ils limiteraient la mobilité de plus d’un million d’habitants au total dans ces zones, qui enregistrent plus de 500 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants sur 14 jours, l’un des critères pour l’application de ce type de mesures.

L’Aragon bouclera à partir de jeudi ses trois plus grandes villes, Saragosse, Huesca et Teruel. « La situation est franchement préoccupante », a indiqué le président de la région, Javier Lambán, lors d’une conférence de presse.

La Rioja fermera partiellement ses frontières régionales à partir de vendredi et imposera une fermeture à 21 h pour ses commerces, dont les bars et les restaurants.

Un bouclage similaire a été décidé dans plusieurs villes de Castille-et-Leon, dont Salamanque, ainsi que pour toute la région de Navarre (nord), qui présente la plus grande incidence du virus dans le pays, avec plus de 1.000 cas pour 100.000 habitants sur 14 jours.

Face à cette seconde vague, le ministre de la Santé Salvador Illa a indiqué mardi que le gouvernement étudiait la possibilité d’un couvre-feu, une mesure déjà prise par plusieurs pays européens, dont la Belgique et la France.

L’Espagne demeure l’un des pays européens les plus touchés par la pandémie, avec plus de 34.000 morts et plus de 988.000 cas mardi soir.