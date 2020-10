Coronavirus: l’Union belge donne des précisions sur l’avenir des compétitions nationales

Le football belge est de nouveau bouleversé à cause du coronavirus et des nouvelles règles mises en place par le Comité de concertation. Mercredi, l’Union belge a réuni l’ACFF, Voetbal Vlaanderen et la Pro League afin de discuter de la suite des compétitions nationales.

« Après de nombreux contacts avec les cabinets compétents et une consultation intensive des autres parties concernées, les décisions suivantes ont été validées au sein de la cellule de crise.