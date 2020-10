Code orange adapté, présentiel, congé de Toussaint: les dernières mesures prises dans l’enseignement

Lire aussi Coronavirus: toutes les écoles passent en code orange adapté

Cette « hybridation » des cours pourra être appliquée soit à toute une école, à toute une classe, voire à un seul cours en fonction des décisions qui seront prises par les directions d’écoles.

« Nous avons décidé d’être le plus flexible possible », a expliqué mercredi après-midi Mme Désir lors de la séance plénière du Parlement de la Fédération. Ces mesures seront applicables durant un délai de deux semaines renouvelables.

Il a également été convenu mercredi de renforcer les mesures sanitaires appliquées dans les écoles, notamment concernant l’usage des masques de protection par les enseignants, leur présence en salle des profs, mais aussi l’usage des cantines et des vestiaires.

Les consignes en matière d’aération et de ventilation des locaux scolaires seront également renforcées. Ces nouvelles mesures seront d’application dès la fin des vacances allongées de Toussaint, soit à compter du 12 novembre prochain.

Une circulaire ministérielle détaillant l’ensemble de ces mesures sera envoyée mercredi soir vers les écoles.

Le congé de Toussaint prolongé

Pour endiguer l’offensive épidémique de Covid-19, les acteurs de l’école francophone et la ministre de l’Éducation Caroline Désir (PS) ont décidé jeudi de prolonger les vacances de Toussaint, prévues normalement du 2 au 6 novembre prochains, jusqu’au 11 novembre inclus.

L’enseignement supérieur francophone en orange

Face au regain épidémique de Covid-19, l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont passés passeront ce lundi en code orange.

La décision, prise à l’occasion d’une réunion avec les universités francophones et des représentants des Hautes écoles, a pour conséquence de ramener à 20 % seulement la proportion d’étudiants dans les auditoires, les 80 % restants devant suivre les cours à distance.

Une exception est toutefois prévue pour les étudiants de 1er Bachelier, moins aguerris à l’enseignement supérieur dont ils n’en maîtrisent pas encore les codes. Ceux-ci restent donc en code jaune (un sur deux présents dans les auditoires).

De plus, les cours et travaux pratiques de mêmes que les laboratoires restent eux aussi le plus possible en mode présentiel, une mesure très importante pour les Hautes écoles et les écoles supérieures des arts.

Avec ce basculement en code orange, l’enseignement francophone emboîte le pas à de nombreuses universités flamandes.

L’enseignement supérieur flamand en orange ou rouge

La KUL avait annoncé la semaine passée déjà que ses 13 campus passeraient en code orange à partir de ce lundi 19 octobre. La VUB a annoncé en faire de même à même échéance.

L’Université de Gand, qui avait entamé l’année académique en code orange -tout comme les universités d’Anvers et d’Hasselt –, a fait savoir qu’elle appliquerait, elle, le code rouge dès le 26 octobre prochain. L’ensemble des cours théoriques seront ainsi exclusivement assurés à distance.

La Vrije Universiteit Brussel (VUB) passera aussi dès lundi prochain en « code rouge avec des mesures d’accompagnement », a annoncé le porte-parole de l’université bruxelloise Sicco Wittermans ce mercredi 21 octobre. Ces mesures d’accompagnement s’appliqueront aux étudiants en première année ou internationaux notamment, ainsi qu’au personnel.