Bourse de Bruxelles - La crise sanitaire, Barco et Galapagos enfoncent le BEL 20

AB InBev (46,89) chutait de 2,98 pc tandis que KBC (44,28) et ING (6,41) reculaient de 0,67 pc chacune. Solvay (75,14) et UCB (89,80) perdaient 1,96 et 2,60 pc, arGEN-X (219,80) cédant 1,43 pc. Proximus (15,94) était négative de 1,85 pc tandis que Orange Belgium (14,12) et Bpost (8,03) abandonnaient par ailleurs 1,12 et 2,01 pc. Aperam (25,34) et Umicore (33,96) valaient 1,48 et 2,41 pc de moins que la veille, GBL (75,40) et Ackermans (110,40) reculant de 1,44 et 2,21 pc alors que Aedifica (86,80) perdait 1,70 pc.

Euronav (6,84) et Exmar (2,31) reculaient de 2,7 et 1,7 pc, Melexis (69,70) et Ontex (10,62) de 1 et 4,5 pc, D'Ieteren (49,30) et Kinepolis (22,00) de 1,6 et 2,6 pc. Lotus Bakeries (3.370,00) reperdait 2,9 pc tandis que Jensen (20,50) bondissait de 6,2 pc. MDxHealth (0,81) bondissait également de 7,7 pc à l'inverse de Oxurion (2,75) et Bone Therapeutics (3,25) qui abandonnaient 2,7 pc chacune, Nyxoah (18,00) et IBA (11,28) reculant de 2,5 et 1,9 pc.