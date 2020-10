Ligue des champions: le Bayern maîtrise l’Atlético, Lukaku sauve l’Inter, Manchester City déroule (vidéos)

Le Bayern Munich, tenant du titre, a nettement dominé l’Atlético Madrid (4-0) pour son entrée en lice en Ligue des champions mercredi, porté par un Kingsley Coman double buteur et passeur décisif.

La Ligue des champions 2020-2021 a repris ses droits mardi après les matchs des groupes E, F, G et H. Ce mercredi, place aux quatre premiers groupes et à l’entrée en lice des cadors comme le Bayern, Liverpool, l’Inter ou encore Manchester City.

Coman, unique buteur de la finale de C1 face au Paris SG l’an dernier, a ouvert le score en première période (28e) avant de doubler la mise après la pause (72e). Leon Goretzka (41e) et Corentin Tolisso (66e) ont également participé à la fête face aux joueurs de Diego Simeone.

2-0 : Goretzka

3-0 : Tolisso

4-0 : Coman

Groupe B

Inter Milan – Borussia Monchengladbach (2-2)

Romelu Lukaku a réalisé un doublé pour l’Inter Milan, accrochée 2-2 par le Borussia Mönchengladbach. Le Diable Rouge a ouvert le score à la 49e en prolongeant dans le but un centre de Darmian. Bensebaini (63e, sur penalty) et Hofmann (84e) ont renversé la situation en faveur du Borussia. Lukaku a sauvé les Nerazzurri en toute fin de match. L’attaquant se trouvait au second poteau pour pousser le ballon au fond des filets après une tête de Bastoni.

1-0 : Lukaku

1-1 : Bensebaini

Groupe C

Manchester City – Porto (3-1)

Privé de Kevin De Bruyne, blessé, Manchester City a renversé Porto 3-1. Les visiteurs ont pris les commandes après 14 minutes par Luis Diaz. Aguero (21e), Gundogan (65e) et Torres (73e) ont permis au Cityzens d’empocher les trois points.

1-1 : Agüero

2-1 : Gündogan

3-0 : Ferran Torres

Olympiacos – Marseille (1-0)

L’Olympique de Marseille s’est incliné dans le temps additionnel chez les Grecs de l’Olympiakos (0-0) pour son retour en Ligue des champions après sept ans d’absence, mercredi, six jours avant d’accueillir le favori du groupe C Manchester City.

L’OM devra être beaucoup plus efficace face aux Anglais, vainqueurs de Porto dans le même temps, et surtout gommer les défauts de sa défense, sauvée par l’assistance vidéo (52e), un poteau sortant (69e) et Steve Mandanda (71e), avant de s’incliner devant Ahmed Hassan (90e+1).

Groupe D

Ajax – Liverpool (0-1)

Liverpool s’est imposé 0-1 face à l’Ajax Amsterdam grâce à un but contre son camp de Tagliafico, malchanceux sur un centre de la gauche de Mane. L’Ajax a frôlé l’égalisation en seconde période, la frappe de Klaasen se heurtant au poteau. Divock Origi est resté sur le banc de Liverpool.

0-1 : Tagliafico

Midtjylland – Atalanta (0-4)

L’Atalanta, révélation de la saison passée avec son parcours jusqu’en quart de finale, n’a laissé aucune chance à Midtjylland (0-4). L’Atalanta avait déjà plié l’affaire en première période via Zapata (26e), Gomez (36e) et Muriel (42e). Miranchuk a fixé le score à 0-4 à une minute du terme.

0-1 : Zapata

0-2 : Gomez

0-3 : Muriel