Jelle Schelstraete devient directeur technique adjoint de Roberto Martínez à l’Union belge

« Je me réjouis de pouvoir officier au plus haut niveau. La possibilité de suivre une formation de directeur technique sous l’égide de Roberto Martínez est une opportunité unique. Les discussions avec ce dernier, le Président Mehdi Bayat et le CEO Peter Bossaert ont immédiatement montré que l’URBSFA est non seulement une marque de premier plan mais aussi une organisation forte, dont je me réjouis de faire partie », a déclaré Jelle Schelstraete.

Roberto Martínez : « Jelle Schelstraete a été directement impliqué dans le développement des jeunes joueurs belges pendant dix ans. En raison de ses grands mérites dans ce domaine, il est la personne idéale pour ce poste. Il est passionné par tous les aspects qui peuvent améliorer notre football. »