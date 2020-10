Le tableau de Banksy parodiant les Nymphéas de Monet vendu à 8,5 millions d’euros

Show me the Monet », le tableau de l’artiste urbain britannique Banksy parodiant les Nymphéas de Claude Monet, a été vendu mercredi à Londres 7,6 millions de livres (8,5 millions d’euros), a annoncé la maison d’enchères Sotheby’s.

« Cinq collectionneurs déterminés » se sont disputés pendant près de neuf minutes d’enchères en ligne l’œuvre, initialement estimée entre 3 et 5 millions de livres, avant que l’un deux ne la remporte pour 7,6 millions, soit « le second plus haut prix jamais atteint » par une œuvre de Banksy dans des enchères.