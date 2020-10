L’appel de Marc Van Ranst alors que les chiffres ne cessent d’augmenter

Si un voyage n’est pas vraiment nécessaire, reportez-le. Si vous prévoyez une grande fête, reportez-la. Dans la mesure du possible, restez chez vous. » Marc Van Ranst a tweeté un message court mais clair ce mercredi soir pour inciter les citoyens belges à éviter au maximum les déplacements et les contacts.

Toute la journée de mercredi, des politiques mais aussi des experts ont rappelé à quel point la situation est alarmante dans notre pays. Selon le président du MR Georges-Louis Bouchez, le comité de concertation convoqué vendredi devra « prendre des mesures beaucoup plus strictes ». « Il faut un volume de mesures plus larges », a-t-il plaidé mercredi matin au micro de La Première.

Face aux indicateurs à la hausse et les hôpitaux qui se remplissent de patients covid, Emmanuel André, l’ancien porte-parole du Centre de crise, estime qu’un nouveau lockdown doit être envisagé. « Aujourd’hui, on doit parler de reconfinement. C’est le seul outil qu’on a devant nous. On ne doit plus se poser la question de ce qu’on doit fermer. On doit se poser la question de ce qu’on laisse ouvert. »

La Belgique a enregistré plus de 10.000 infections pendant quatre jours la semaine dernière, ce qui donne une moyenne de 8.975 contaminations en moyenne par jour, a indiqué l’infectiologue Yves Van Laethem lors du point presse de ce mercredi matin. « Ces chiffres doublent tous les 9 jours, alors qu’il y a une semaine, ça doublait tous les 7 jours. Ces chiffres sont moins décourageants mais ils continuent d’augmenter, donc nous ne pouvons pas dire que la courbe va se casser ».