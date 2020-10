Romelu Lukaku, double buteur pour l’Inter dans le partage face à Gladbach: «Pas un bon résultat» (vidéo)

Romelu Lukaku a été décisif pour l’Inter et à deux reprises. Après avoir ouvert le score face à Gladbach en Ligue des champions, le Diable rouge a été le sauveur de son équipe en allant chercher l’égalisation dans les derniers instants de la rencontre.

« Ce match n’est pas un bon résultat pour moi, nous pouvons faire plus. Mais nous devons continuer à travailler et être forts mentalement. Ce n’est pas une période facile, mais nous devons continuer à travailler et croire en nos capacités », a-t-il confié au micro de Sky Sports après la rencontre.

« Nous devons être plus forts, même la défense doit faire mieux. Nous avons concédé deux buts à cause de nos erreurs, nous avons raté beaucoup d’occasions et sur cela nous devons être plus forts car certaines erreurs sont des enseignements. »

Le but de Romelu Lukaku : 1-0