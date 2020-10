Annelies Verlinden, ministre de l’Intérieur: «On essaie d’éviter un reconfinement… mais on verra»

Les hospitalisations augmentent et la deuxième vague de coronavirus frappe la Belgique de plein fouet. Invitée de Matin Première, la ministre de l’Intérieur a fait le point sur la situation. « Aujourd’hui c’est encore trop tôt pour mesurer l’impact des mesures prises lundi dernier, affirme Annelies Verlinden. On essaie d’éviter un reconfinement… mais on verra. »

« Il faut vraiment suivre les mesures et les règles, insiste-t-elle. Il y aura des sanctions à chaque fois que les gens ne respectent pas les règles. Les policiers sont sur le terrain. J’espère qu’on réalise tous qu’on a une responsabilité de respecter les règles. Il faut être très ferme. »