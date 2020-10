La saison 2020-2021 au Varia: les reprises étoilées à ne pas manquer

Avec sa nouvelle création, portée par sept formidables comédiens débordant d’humour, Florence Minder questionne magistralement notre capacité d’agir et les rapports entre réel et fiction. Un spectacle profondément chaleureux, drôle, tragique et réconfortant. Un formidable puzzle humain.

La compagnie Trou de Ver tisse une fable narrativement et visuellement vertigineuse sur le quotidien d’une bande de jeunes comme empêtrés d’eux-mêmes. Découpée en épisodes, comme une série américaine, la pièce se déroule grâce à un dispositif vidéo virevoltant : les quatre comédiens jouent en permanence avec des écrans sur lesquels apparaissent une foule de personnages – parents, profs, élèves, concierge, etc. C’est techniquement époustouflant ! Dès 12 ans.

La ville des zizis

Du 12 au 20 mars

Six mecs enterrent leur copain. En costard, en slip ou le zizi furtivement en goguette, ces garçons, quadrillés par une metteuse en scène de 27 ans à tenir à l’œil (Eline Schumacher), vous en feront voir de toutes les couleurs, du rire à l’émotion, en dansant et chantant, avec un pied dans le cinéma (style Il était une fois dans l’ouest ou « Hotel California »). Ces six formidables comédiens scrutent l’amitié masculine, démontent ses clichés et, dans une joyeuse énergie, affrontent la mort et l’oubli.