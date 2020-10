Ansu Fati victime d’une chronique raciste dans la presse espagnole, Antoine Griezmann s’insurge

Ansu Fati continue de briller sous le maillot du FC Barcelone. Le jeune joueur de 17 ans a notamment planté un but mardi lors de la victoire 5-1 du Barça face à Ferencvaros lors de la première journée de Ligue des champions. Sa prestation a évidemment été commentée dans la presse espagnole, mais un média a complètement dérapé dans son analyse en tenant des propos racistes.

« Quand Ansu court, on dirait une gazelle ou un vendeur ambulant noir qui se sauverait à l’arrivée de la police », peut-on lire dans une chronique d’ABC Espagne. Des propos révoltants et dénoncés par Antoine Griezmann, coéquipier de l’international espagnol. « Ansu est un garçon exceptionnel qui mérite le respect dû à tout être humain. Non au racisme, non à la mauvaise éducation », a tweeté le Français.

Selon plusieurs médias espagnols, le Barça va porter plainte contre l’auteur de l’article. Entre-temps, le passage en question a été supprimé sur le site d’ABC.