Bonne nouvelle pour Kevin De Bruyne: le Diable rouge peut reprendre l’entraînement ce jeudi avec Manchester City

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a confirmé lors de sa conférence de presse mercredi soir, après la victoire 3-1 contre Porto lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, que Kevin De Bruyne peut reprendre l’entraînement ce jeudi. Le Diable rouge s’est blessé il y a dix jours lors du match de Nations League à Wembley contre l’Angleterre (2-1). Samedi, City se déplace à West Ham en Premier League. Le match arrive trop tôt pour espérer voir De Bruyne le disputer.

Les problèmes de blessures à Manchester City ont quelque peu augmenté après le match contre Porto. Le défenseur brésilien Fernandinho s’est blessé juste avant la fin du match et, selon Guardiola, il va être absent entre quatre et six semaines en raison d’un problème musculaire à la jambe.

« Une mauvaise nouvelle et un grand coup pour notre équipe à un moment où nous avons tant de matchs à jouer. En fait, nous avons besoin de tout le monde », a déclaré l’entraîneur espagnol après le match.

Outre De Bruyne, Aymeric Laporte pourrait également reprendre l’entraînement jeudi. « Nous ne savons pas encore comment Kevin et Aymeric vont revenir », a déclaré Guardiola. « Mais avec notre emploi du temps chargé, il est important que nous puissions réintégrer les joueurs ».