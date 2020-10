Coronavirus: le hockey francophone met ses équipes régionales à l’arrêt

Les décisions concernant les divisions nationales et donc les divisions d’Honneur masculine et féminine, ainsi que l’aile flamande, seront prises après les réunions du comité de concertation et du gouvernement flamand vendredi après-midi.

La Ligue Francophone de Hockey (LFH) a ainsi décidé de suivre les recommandations de Valérie Glatigny, Ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a conseillé mercredi aux fédérations sportives francophones d’arrêter les compétitions dès ce samedi 24 octobre pour tous les sportifs de plus de 12 ans.

Dans un communiqué, la LFH « déplore que la situation sanitaire ait poussé les autorités à en arriver là » et indique ne pas savoir « jusqu’à quand ces mesures seront imposées ». Sont concernées toutes les rencontres officielles et amicales des catégories régionales à partir de la catégorie U14. Les matchs de rattrapage et les entraînements prévus ces jeudi 22 et vendredi 23 octobre peuvent toutefois encore avoir lieu. Les entraînements sans contact (c’est-à-dire en respectant la distanciation sociale) seront cependant encore permis après le 23 octobre.

L’Association Royale Belge de hockey (ARBH) ne se prononce pas encore pour les autres catégories, que ce soit pour les divisions nationales ou régionales de la ligue flamande. « Nous ne nous prononçons pas encore quant au maintien ou report des rencontres à partir du samedi 24 octobre. Ceci dépendra des décisions prises par le Gouvernement flamand et/ou le Codeco de vendredi après-midi », conclut l’ARBH.