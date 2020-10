Diables rouges: la Belgique continue sa course en tête du classement Fifa

Belgique compte 1765 points et devance la France (1752), le Brésil (1725), l’Angleterre (1669) et le Portugal (1661). Ces cinq pays ont conservé leur classement. L’Espagne a gagné une place et se retrouve 6e (1639) devant l’Uruguay 7e (-1/ 1637). L’Argentine (1636) et la Croatie (1634) échangent leurs places au 8e et 9e rang et la Colombie (1631) conserve la dernière place du Top 10.

La Suisse (1589) prochain adversaire de la Belgique en amical le 11 novembre est 16e (-1) et le Danemark (1610) dernier adversaire de l’année des Diables le 18 novembre en Nations League 13e (+1). Le 15 novembre, l’Angleterre aura rendu visite aux hommes de Roberto Martinez.